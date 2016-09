Candidatos parodiam apresentação de procuradores da Lava Jato sobre denúncia de Lula

ANGELA BOLDRINI E CAROLINA LINHARES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A febre de montagens da internet com a apresentação de slides usada pelos procuradores da Lava Jato para apresentar a denúncia contra o ex-presidente Lula nesta quarta-feira (14) não passou despercebida aos candidatos a prefeito e vereador nas eleições de 2016. A campanha de Luiza Erundina, candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, que tem se valido de memes em seu curto tempo de televisão, produziu uma versão mais séria, em que cita as realizações de sua gestão enquanto prefeita de São Paulo, de 1989 a 1992, além de propostas atuais. A imagem, os círculos que apontam para seu nome trazem dizeres como "mutirões" e "tarifa zero". O meme foi postado nas redes sociais sob a legenda: "Temos provas e convicção: Erundina é a melhor candidata". É também referência à apresentação da denúncia contra Lula, em que o procuradores afirmaram não ter "provas cabais" de que Lula é dono do tríplex em Guarujá, cuja reforma pela empreiteira OAS está no centro da denúncia, e terem "convicção" sobre o papel central do ex-presidente no esquema de corrupção na Petrobras. A frase, do modo como viralizou na internet, não foi dita pelos procuradores. Já o candidato a vereador pelo PT, Eduardo Suplicy, fez uma versão mais escrachada da piada, em que cita coisas como "ajuda os parça" e "usa busão do Haddad" em setas que se direcionam para o nome e número do ex-senador, ao centro. Suplicy vem usando memes para divulgar sua campanha na internet. Já fez uma paródia com o Tinder, aplicativo de encontros, para dizer que "dá match" com eleitores e já publicou um gif biográfico. Os dois não foram os únicos a usar a apresentação gráfica que viralizou na internet para fazer campanha: os candidatos a vereador Márcio Black (Rede) e Sâmia Bonfim (PSOL) também criaram suas versões da piada, que tomou conta da internet nesta quarta. Páginas do PT nas redes sociais também aproveitaram as críticas à apresentação para fazer versões que elogiam o ex-presidente Lula e criticam a gestão de Michel Temer. Em um deles, publicado pela página "PT no Senado", os dizeres foram "fora Temer", bordão das manifestações contra o impeachment de Dilma Rousseff.