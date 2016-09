Sérgio Oliva leva o bronze no adestramento individual

(foto: Reprodução Twitter Brasil 2016)

Sergio Oliva levou o bronze na prova de adestramento individual misto grau I, para atletas com limitações nos quatro membro e no tronco. Com o cavalo Coco Chanel, Oliva teve pontuação de 73.826, atrás das britânicas Sophie Christiansen (78.217) e Anne Dunham (74.348), ouro e prata respectivamente. Outra representante brasileira na prova, Vera Lucia Mazzili ficou com a 18ª posição, com nota de 67.130.