Vazamento de capítulos desafia há anos a direção da Globo

Em todo o final de novela, isso desde os tempos da revista Amiga, já existia dentro da Globo a preocupação com vazamento de capítulos. Um deus nos acuda. Lá atrás, o mordomo da vez era sempre o coitado do operador do mimeógrafo. Não havia a certeza, mas os olhares para ele só eram de esguio. Com o avanço dos tempos e a Amiga fazendo seus sucessores, todas as desconfianças se voltaram para o pessoal do Xerox. Uma certa coisinha, ali nos tempos de “A Próxima Vítima” foi descoberta e houve até quem pagasse por ela, achando-se que, enfim, o problema estava resolvido. Não estava. Tudo continuou do mesmo jeito até chegarmos a sua distribuição pela Internet dos dias atuais, permitida apenas para os habilitados com login e senha. E pensa que adiantou? Nem isso. O mais estranho é que todo mundo sabe quem compra. Só não se consegue chegar em quem vende.

TV Tudo

Nada contra

Há quem considere um absurdo, a Globo, com “Haja Coração” ainda em exibição, estrear “Supermax”, porque Mariana Ximenes e Cléo Pires participam das duas. Qual mal há nisso?

Tudo diferente

É preciso, em primeiro lugar, saber separar as coisas, porque são dois trabalhos absolutamente distintos. Em “Haja Coração”, tanto a Mariana quanto a Cléo têm papéis bem estabelecidos, que em nada se assemelham com os da série. Muito ao contrário.

Depois outra

As duas, Mariana e Cléo, são atrizes maduras, prontas, experientes o suficiente para conduzir cada personagem da melhor maneira possível, independentemente de que trabalho for. No cinema, por acaso, não são frequentes os casos de atores e atrizes estarem com dois filmes em cartaz ao mesmo tempo? Essa é uma preocupação que nem a Globo e nem ninguém deve ter.

Pica Pau a postos

O “Pica Pau” foi avisado que o seu tempo de descanso na Record terminou. Não este, mas no outro final de semana, ele já estará a postos substituindo o “Chris”, que sai para merecidas férias. Exibições aos sábados e domingos.

Clube dos Artistas

A grande novidade da próxima temporada de “Mister Brau” na Globo, a partir de abril de 2017, é que o casal de protagonistas vivido por Taís Araújo e Lázaro Ramos vai comandar um programa de auditório na TV. Além da carreira musical, que será mantida, esta nova função será acrescentada à rotina deles, em todos os episódios.

Filme do bispo

Logo depois de “A Terra Prometida” e de rápidas férias, o diretor Alexandre Avancini vai tentar desencantar o filme sobre a vida de Edir Macedo. Muito já se falou sobre o projeto, mas nada, em termos práticos, aconteceu até aqui. A previsão é que tudo possa ser filmado no primeiro semestre de 2017.

Antes de tudo

A primeira aparição oficial de Chris Flores no SBT, na função de apresentadora, após sua saída da Record, vai acontecer no Teleton, dias 4 e 5 de novembro. Como acontece em todos os anos, através de ofício, as demais emissoras são convidadas a participar, transmitindo o evento ou enviando seus contratados.

Mudança no Rio

No dia 15 de outubro, os funcionários da TV Record Rio, vão começar a deixar as instalações de Benfica rumo ao complexo de estúdios em Vargem Grande. Todo o processo de mudança será concluído em 15 de dezembro, com direito a festa de inauguração. O local deverá receber cerca de 500 pessoas.

Pilha nova

A equipe que trabalha com Silvio Santos no SBT é a mesma de muito tempo. Tem lá o seu Assis, Aguinaldo, Jesus, Roque e a Raimunda, sua camareira. Todos estão impressionados com a sua disposição dos últimos tempos. Está um menino e novamente à frente de tudo na emissora. Nada é resolvido sem o consentimento dele.

Divulgação



Samurai

Sandra Annenberg brinca com uma katana, espada de samurai, na gravação do “Como Será?” que a Globo exibe neste sábado, dia 17. Um dos destaques do programa será o quadro “Hoje é dia de... artes marciais”, que mostrará diferenças entre modalidades como kung fu e kenjitsu, entre outras.

Bate – Rebate

Selma Egrei já concluiu toda a sua participação na novela do Benedito Ruy Barbosa...

... No último dia de gravações de “Velho Chico”, ela foi homenageada pelo diretor Luiz Fernando Carvalho e toda a sua equipe...

... A Selma é, desde já, uma séria candidata aos diversos prêmios que costumeiramente são distribuídos.

O novo logo da Record, em vias de ser lançado, ainda é discutido internamente...

... Mesmo porque está longe de ser unanimidade. As maiores discordâncias são contra a retirada do mapa da América do Sul ...

... E a inversão do nome, de TV Record para Record TV.

A Jovem Pan estreia dia 26, às 17h30, o jornalístico “3 em 1”, com apresentação de Carlos Graieb, Vera Magalhães e Carlos Andreazza, nas redes AM, FM e TV JP.

A Globo, com Palmeiras e Flamengo, deu 37 pontos com 55% de participação no Rio. Foi recorde do futebol brasileiro neste ano...

... Só perdeu para Brasil e Alemanha, jogo das seleções na Olimpíada, 38 pontos com 61%...

... Em São Paulo, Coritiba e Corinthians, ficou com 26 de média e 40 de participação.

O SBT anunciou ontem a volta do “SBT Notícias”, a partir de terça-feira, com exibição das duas às seis da manhã.

C´est fini

Rachel Sheherazade tirou 10 dias de férias no SBT, para organizar melhor a sua vida e providenciar melhor a mudança para nova casa. Em função disso, Karyn Bravo assumiu a bancada do “SBT Brasil”, ao lado de Carlos Nascimento e Joseval Peixoto.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!