(foto: Rede News 24 Horas)

A mare alta, resultado da combinação dos ciclones que se aproximaram do Sul do País e da alta das maré no litoral paranaense fez com que o Rio Itiberê transbordasse. A água tomou conta das praças, vários bairros e centro de eventos de Paranaguá, no litoral do Paraná.

Segundo o Simepar, o fenômeno é reflexo do ciclone que se aproximou da costa sul nos últimos dias.

Fotos e informações da Rede News 24 Horas.