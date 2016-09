Domingos era grande protagonista, diz Jayme Monjardim

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atores, diretores e escritores lamentaram nesta quinta (15) a morte do ator Domingos Montagner, encontrado no rio São Francisco, no município de Canindé de São Francisco, sertão sergipano. Para o diretor Jayme Monjardim, que dirigiu Domingos na novela "Sete Vidas" e na série "Divã", ele era " um grande ator, um grande protagonista". O diretor Breno Silveira disse que era "uma das figuras mais doces e talentosas" com quem trabalhou. Leia depoimentos sobre Domingos Marcos Schechtman, diretor, trabalhou com Domingos na novela "Salve Jorge" e no filme "Vidas Partidas" "Estou completamente sem chão. Estou arrasado. Não só pela perda do grande talento que ele era, mas sobretudo porque era um grande amigo. Eu tive o privilégio de não só trabalhar com ele na televisão e em meu primeiro longa. Tive a chance de testemunhar o grande ator que ele era. Uma pessoa extraordinária, de uma grandeza como ser humano como poucas com as quais a gente cruza na vida. Faltam palavras para descrever a perda colossal." Jayme Monjardim, diretor, trabalhou com Domingos na novela "Sete Vidas" e na série "Divã" "O Domingos era um grande profissional, um grande ator, um grande protagonista. Nós o esperamos dois anos para fazer 'Sete Vidas', [o papel] foi escrito para ele. Ele era um amigo de vida, de pensamentos, de filmes, de histórias. Nem sei o que dizer. Estou impactado." Luiz Alfredo Garcia-Roza, escritor "Como ator, era excelente. Era feito sob medida para ser o Espinosa [detetive personagem dos romances de Garcia-Roza]. E além disso uma pessoa agradabilíssima, muito amorosa e ao mesmo tempo muito forte. Lamento essa notícia. Tivemos pouco contato, mas foi o suficiente para perceber a potência dele, o que ele tinha de proximidade humana, comunicação e afeto. Foi um encontro relâmpago, mas era como se eu o conhecesse há muito tempo." Júlia Rezende, o dirigiu em "Um Namorado para Minha Mulher" (em cartaz) "A experiência foi a melhor possível. Era maravilhoso como parceiro. O que aconteceu foi muito inacreditável. A gente teve uma experiência muito simples, mas muito feliz. Era um grande ator, fantástico, um cara que contribuiu muito para o filme, por causa de sua vivência no circo, que acabou entrando para o roteiro. A gente brincava que estávamos desconstruindo o galã que a Globo construiu ao botar nele aquela peruca que o personagem usa." José Henrique Fonseca, diretor de TV "Não tenho muito o que dizer. A gente ficou muito próximo com a série que a gente fez. Era um amigo que eu encontrava sempre que ele estava no Rio. Era um cara cheio de vida e que estava começando uma trajetória muito grande na vida dele. Ele estava a caminho de ser um dos grandes atores brasileiros. Você via a cada ano ele crescendo no papel. Eu perdi um amigo, é uma perda irrecuperável mesmo. Estou sem chão aqui desde 15h." Breno Silveira, diretor do filme "Gonzaga -De Pai para Filho" (2012) "Era uma das figuras mais doces e talentosas com quem trabalhei. Estou muito abalado que nem sei o que dizer." Lilia Cabral, atriz, trabalhou com Domingos em "O Divã" "Agora o que posso fazer é rezar muito por ele, pela mulher e pelos filhos, que são incríveis. Vamos ter sua lembrança no coração pelo resto das nossas vidas. O que a gente pode fazer, senão o Brasil inteiro reverenciá-lo e rezar?" Hugo Possolo, diretor do grupo Parlapatões, em seu Instagram "Hoje foi um dia duro, cheio de dor e tristeza para nós. O ator Domingos Montagner é um grande amigo e seu falecimento nos abala profundamente. Transmitimos nossos pêsames aos seus familiares e amigos. Aproveitamos para informar que, em função dessa situação, não realizaremos a peça de hoje, Prego na Testa. Agradecemos a compreensão de todos."