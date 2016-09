Vasco tenta recuperar liderança isolada em São Januário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com apenas uma vitória nos últimos sete jogos da Série B e já sem a vantagem que havia construído, o Vasco enfrenta o Joinville nesta sexta (16), em partida válida pela 26ª rodada da competição. O jogo será disputado em São Januário, no Rio. A sequência de resultados ruins abalou a confiança do time carioca, ainda líder da Série B, mas agora ameaçado pelo Atlético-GO, que chegou a 45 pontos -mesma pontuação vascaína. Em relação ao G4, porém, o Vasco ainda tem sete pontos de vantagem. Técnico do Vasco, Jorginho conta com reforços para a partida. Além do zagueiro Rodrigo, que volta de suspensão, o lateral-esquerdo Julio César e o atacante Jorge Henrique treinaram nesta quinta (15) e devem começar jogando. No meio, o volante Marcelo Mattos, que marcou o único gol do time na última partida, agradou o treinador e ganhou uma vaga entre os 11. Adversário desta sexta (16), o Joinville luta na outra ponta da tabela. Na vice-lanterna, com 24 pontos, o time catarinense tenta melhorar seu desempenho ofensivo para sair do sufoco. Com 16 gols marcados, a equipe é dona do pior ataque da competição -o Vasco, primeiro no quesito, fez 39 gols. Sem alternativas para o setor, porém, o técnico Lisca deve manter Giva e Jael no ataque, com a armação de Bruno Ribeiro e Thomás. VASCO Martín Silva; Mádson (Yago Pikachu), Luan, Rodrigo e Júlio Cesar (Henrique); Marcelo Mattos, Douglas, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique (Júnior Dutra) e Éderson. T.: Jorginho JOINVILLE Jhonatan; Reginaldo, Danrlei, Ligger e Fernandinho; Bertotto, Paulinho Dias, Bruno Ribeiro e Thomás; Giva e Jael. T.: Lisca Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Horário: 21h30 Árbitro: Devarly Lira do Rosario (ES)