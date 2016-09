Atendimento da Expedição Neo Sorrisos em Morretes, no Litoral do Paraná: programa social ajuda na autoestima da população (foto: Jader da Rocha)

Encantadores de sorrisos. É assim que deviam ser chamados os dentistas e outros profissionais envolvidos no projeto social Expedição Neo Sorrisos, que são consultórios móveis que percorrem o Brasil dando o primeiro passo na recuperação da autoestima e saúde bucal dos brasileiros. Em pouco mais de dois meses na estrada, o projeto melhorou o sorriso e a autoestima de 760 pessoas, sendo que 469 foram encaminhadas para sequência de tratamento com outros dentistas.

“Autoestima sim, porque o dentista não mexe só com os dentes, mas com a autoestima das pessoas. Problemas nos dentes deprimem e envelhecem as pessoas. Nada melhor que poder sorrir sem medo”, conta Sérgio Rocha Bernardes, dentista, mestre e doutor em reabilitação oral pela, especialista em Educação Global e Pesquisa da empresa Neodent, em Curitiba, e coordenador do projeto Neo Sorrisos.

O projeto ganha ainda mais importância num país onde quase metade da população não usa cotidianamente a escova de dente, creme e fio dental, e 11% dos brasileiros adultos já perderam todos os dentes naturais, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde 2013, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgada no ano passado. A mesma pesquisa revela que mais de 20% dos cidadãos já perderam pelo menos um dente, dos quais cerca da metade não tem nenhum.

O projeto começou bem por acaso durante uma viagem de Matthias Schupp, CEO da Neodent, quando observou o número de pequenas cidades. A ideia vingou e acabou envolvendo vários departamentos da empresa. “O Neo Sorrisos possui toda a estrutura para suportar o funcionamento de dois consultórios simultâneos. Nós levamos sempre um profissional da Neodent e convidamos os clientes da nossa companhia, que atuam na cidade em que a unidade móvel estiver, para compor a equipe de atendimento. Além dos dois dentistas, nós termos um time de mais de 6 pessoas que atuam focadas na operação do Neo Sorrisos, desde a divulgação prévia até o atendimento e operacionalização da ação nas cidades”, explica Sergio. O projeto oferece avaliação gratuita, indicações de tratamento, realização de limpezas e orientações sobre saúde bucal, por meio também de palestras com dentistas voluntários da cidade e região.