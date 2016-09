Foco do projeto está nas cidades menores

O foco do projeto são as cidades menores. O projeto já passou por Morretes, São Jorge do Oeste — no Paraná —, Itapoá (SC), Garuva (SC), Capela de Santana (RS) e Feliz (SC). “Nós consideramos esta primeira fase um piloto preparatório para 2017. Percebemos alguns problemas no planejamento. Um exemplo é que planejamos ficar uma semana em cada município, mas são necessárias três semanas”, explica Bernardes.

Outro ponto também levado em consideração foi a estrutura de dentistas da região e como a Neodent poderia motivar a cadeia local promovendo a interação paciente e dentista. “A nossa equipe chega e chama os dentistas do município a participarem e sempre conseguimos apoio dos órgãos locais”.



Segundo Sérgio, o diferencial deste projeto é que, ao contrário da maioria das iniciativas que focam em crianças e prevenção, olha para as pessoas desamparadas que não tiveram tempo de cuidar e aprender sobre prevenção. “Nos deparamos, por exemplo, com um senhor de 41 anos que nunca tinha ido ao dentista. Como nunca tinha ido ao consultório, tinha medo. Tivemos que trabalhar a psicologia com ele. Conseguimos e isso faz o projeto valer a pena”, explica o coordenador.

Ele também contou a história de uma senhora de Morretes que tinha problema em apenas um dente, mas sofria com isso porque tinha vergonha de sorrir. “Os dentes estão ligados com autoestima. A ausência de dentes, por exemplo, pode deixar a pessoa mais velha, por isso as bruxas das histórias têm nariz grande e a boca sem dentes”.

O projeto segue até outubro e recomeça em 2017, quando deve seguir para outras regiões do País, como Norte e Nordeste. Para mais informações sobre a atuação, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: neosorrisos@neodent.com.br ou pelo telefone celular (41) 9168-2942.