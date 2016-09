Empresa atingiu marca de 1 milhão de implantes

Caminhão da Neodent na passagem por São Jorge do Oeste, no Sudoeste paranaense (foto: Jader da Rocha)

A Neodent, em seus mais de 20 anos de história, contribui para a promoção de milhares de novos sorrisos todo dia. A prova disso é a importante marca atingida pela empresa em 2015, quando chegou a números extremamente expressivos para o mercado da saúde bucal, vendendo, pela primeira vez, 1 milhão de implantes no Brasil, e tornando-se a única empresa do segmento do mundo a vender este número de implantes em um único país.

Em 2015, a Neodent intensificou seu projeto de expansão internacional, inaugurando, no segundo semestre, uma unidade em Bogotá, na Colômbia, e outra em Buenos Aires, na Argentina, tendo no total uma estrutura de 6 filiais internacionais. Em 2016 continuará seu processo de expansão abrindo subsidiárias no Canadá, no Chile e na França.

No Brasil, a empresa mantém um suporte técnico altamente capacitado em todo o país, por meio de uma equipe profissional de mais de 200 assessores comerciais, 17 lojas e 3 centros de distribuição - uma estrutura única para o segmento, inexistente em outros países.