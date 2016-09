Crianças com instrumentos musicais: fanfarra nas ruas (foto: Franklin de Freitas)

Nesta semana começaram as apresentações de fanfarras de escolas municipais no setor histórico de Curitiba. As apresentações acontecem sempre no começo da tarde das terças e quartas-feiras. Ontem, quem se apresentou foi a fanfarra da Escola Municipal CEI Prof. Lauro Esmanhoto. Até o final do projeto serão seis apresentações.

Os desfiles são parte de uma série de eventos culturais promovidos para estimular a revitalização da Praça João Cândido e seu entorno, organizada em parceria entre a Prefeitura de Curitiba, a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos do Governo do Estado do Paraná e a Academia Paranaense de Letras.



A saída é sempre da frente a Catedral metropolitana, na Praça Tiradentes. Da Catedral as fanfarras seguem tocando pela Rua do Rosário, com parada em frente à Fonte da Memória, conhecida como Cavalo Babão, na Praça Garibaldi. O Relógio das Flores e a Praça João Cândido, na proximidade do Belvedere, são outros pontos de execução do repertório.

Na próxima terça-feira, se apresentam os estudantes da Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva. No dia 22 de setembro, a fanfarra da Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesserolli percorre o Centro Histórico e, no dia 27, a agenda é da Escola Municipal CEI Bela Vista do Paraíso. No dia 29, a série de desfiles termina com a apresentação da Escola Municipal Leonor Castellano, que iniciou o projeto na terça passada.