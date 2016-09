Temer veta reajuste integral para defensores públicos

MARIANA HAUBERT BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer vetou parcialmente nesta quinta-feira (15) a proposta de reajuste salarial para defensores públicos. Ele autorizou o aumento de apenas 7% para todas as categorias da carreira, segundo informações da Secretaria de Imprensa da Presidência. A sanção da lei será publicada no "Diário Oficial da União" nesta sexta (16), quando a mudança entra em vigor. O Congresso aprovou em agosto um reajuste de até 67% para a categoria. O salário base dos defensores passará de R$ 17,3 mil para 18,5 mil. Já o topo da carreira, representado pelo defensor-geral da União aumentará de R$ 31 mil para R$ 33,2 mil. Inicialmente, o reajuste seria aplicado em quatro parcelas escalonadas. Com o veto, o reajuste será único e pago de uma vez. De acordo com a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), que foi relatora da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, há hoje 624 defensores públicos da União ativos no país.