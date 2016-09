Florida Cup 2017 terá São Paulo e duelo entre Corinthians e River Plate

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo vai participar da edição 2017 da Florida Cup, competição de pré-temporada realizada nos Estados Unidos. O evento acontecerá entre os dias 7 e 21 de janeiro, com presença de seis clubes brasileiros divididos em dois torneios.

Em um deles, Corinthians e River Plate se enfrentarão na primeira rodada. A Florida Cup de 2017 será dividida em um torneio eliminatório, que contará com Corinthians, São Paulo, Internacional e Vasco, e uma competição entre países, com modelo baseado na Copa Davis de tênis -Atlético-MG e Flamengo representarão o Brasil nessa disputa.

No torneio eliminatório, a edição 2017 da Florida Cup terá três novos times. O torneio adicionou Millionarios (Colômbia), São Paulo e Shanghai SIPG, equipe dos brasileiros Hulk e Elkeson. O Shanghai será justamente o adversário do São Paulo na primeira rodada. O torneio funcionará como eliminatórias simples -em caso de empate, as partidas serão decididas nos pênaltis.