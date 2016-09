Governo edita MP que libera compra de papel moeda fabricado fora do país

MARIANA HAUBERT BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo editou nesta quinta-feira (15) uma medida provisória que autoriza o Banco Central do Brasil a comprar papel moeda e moeda metálica produzidos fora do país. A iniciativa foi tomada porque há a expectativa de que a Casa da Moeda não consiga cumprir o cronograma programado de fabricação de cédulas deste ano. De acordo com o Banco Central, a produção nacional de cédulas tem caído ao longo dos anos e o país está agora no processo de reabastecimento de dinheiro em circulação no país. A Casa da Moeda é o único local autorizado a produzir cédulas e moedas no país e a medida abre a prerrogativa de que elas sejam produzidas em outro país. A MP será publicada no "Diário Oficial da União" desta sexta (16). O processo de compra de papel moeda será autorizado pelo Conselho Monetário Nacional quando houver necessidade. Para isso, o órgão lançará uma consulta internacional para definir quem poderá produzir o Real. De acordo com o Banco Central, a medida já foi adotada em 1994, com a edição do Plano Real. Segundo o texto da MP, a falta de capacidade da Casa da Moeda para suprir a demanda de dinheiro em circulação no país, em cada exercício financeiro, caracteriza situação de emergência para efeito de aquisição de papel moeda impresso e moeda cunhada no exterior.