Nem fones, nem celular. Os manos agora usam caixa de som tunada no ônibus. Já imaginou você andando de boa no ônibus e se depara com essa engenhoca estourando Eletrofunk nos seus ouvidos?

Professor Galdino é preso por acusações de agressão dentro da Câmara

O vereador Professor Galdino foi detido agora há pouco pela Guarda Municipal na Câmara Municipal de Curitiba após ser acusado de agressão contra a vereadora Carla Pimentel (PSC). Ele foi levado para o 1º Distrito Policial, segundo a assessoria da Câmara Municipal de Curitiba. Segundo a assessoria da Prefeitura de Curitiba, duas viaturas, uma delas da Patrulha Maria da Penha, foram enviadas ao local. Os guardas conduziram Galdino, acompanhado de um assessor parlamentar, para o 1º DP, onde o vereador aguarda para prestar depoimento. A vereadora Carla Pimentel também está no local para registro de ocorrência e depoimento.

Da Rússia Brasileira

Um dia normal na Rússia Brasileira

Ninguém vai furar o tubo. Foto: Tarcisio Cavalcante, no Biarticulado Santa Cândida/Capão Raso.

Tempo mais louco não existe.