Ademilar cresceu 41% nos últimos oito meses

Tatiana Schuchovsky Reichmann (foto: Eneas Gomez)

Tatiana Schuchovsky Reichmann, diretora-superintendente da Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, comemora o registro de um crescimento de 41,20%, de janeiro a agosto de 2016, na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado dos últimos oito meses é referente ao volume de créditos comercializados em todas as unidades da administradora, localizadas no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Para o acumulado de 2016, a Ademilar estima um aumento de 18% nas vendas, em relação aos 12 meses do último ano, que também foi de crescimento. Em Curitiba, onde estão as sedes comercial e administrativa, a empresa cresceu 47,55%, de janeiro a agosto de 2016, em relação a igual período do ano passado.



Gisele Mantovani Pinheiro, Blanca Baggio e Marcelo Pinheiro





NEGÓCIOS EM PROL DE UMA EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA

Gisele Mantovani Pinheiro e Marcelo Pinheiro, empreendedores do Grupo Amplação, junto de Blanca Baggio, diretora comercial do Grupo Baggio, iniciam em breve uma nova fase para o grupo educacional. No final de setembro, a escola inaugurará sua sede no novo bairro Neoville – região nobre da capital, com uma área de um milhão de metros quadrados. Responsável pela edificação do empreendimento, a construtora transformou o projeto de uma escola inovadora em realidade. São seis mil m² que reúnem, em um mesmo espaço, propostas inéditas para o universo educacional brasileiro. Aproximadamente, 1.500 alunos serão atendidos, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

BALANÇO

Eduardo Fischer, presidente da MRV Engenharia, comemora o resultado positivo do programa Escola Nota 10, desenvolvido pelo Instituto MRV, que chega a marca de alfabetização de mais de 3 mil operários nos três anos de funcionamento. “Queremos que em cada canteiro de obras haja uma escola em funcionamento, promovendo a educação e a cidadania destes trabalhadores”, disse. Atualmente, o programa tem 170 salas de aula instaladas nos canteiros de obras da construtora, oferecendo a alfabetização no horário do expediente.

***

Clécio Chiamulera, presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Paraná, anuncia que cinco executivos financeiros de grandes companhias do Paraná concorrem nesse ano à maior premiação concedida aos profissionais que cuidam de uma das áreas mais estratégicas do mundo empresarial. Realizado pelo IBEF-PR, o “Prêmio O Executivo de Finanças do Ano” entregará o 31.º troféu “Equilibrista” emum momento nevrálgico da economia brasileira. Concorrem Antonio Sergio Alfano, diretor financeiro e de R.I. da Klabin S.A, Gisele Benetollo, head of treasury and credit&collection da Electrolux Latin America, José Carlos Lakoski, diretor financeiro da Fundação Copel, Rogério Latchuk, diretor de administração e finanças do Grupo Arauco, e Sergio Cordeiro, CFO do Restaurante Madero.