Bicicletas participam da Semana de Trânsito (foto: Franklin de Freitas)

De 18 a 25 de setembro é comemorado no Brasil a Semana do Trânsito. Durante esta semana diversas ações são desenvolvidas em municípios e estados de todo o País. Em Curitiba, a semana já tem pelo menos dois eventos marcados e reforçam a ideia de mobilidade. Na quinta-feira tem a Marcha das 2016 Bicicletas, partindo da Praça de Bolso do Ciclista. No dia seguinte, o desafio intermodal.

Neste ano, o tema da Semana do Trânsito definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) é “Década Mundial de Ações para a Segurança no trânsito – 2011/2020: Eu sou + 1 por um trânsito + seguro”. No dia 23 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Trânsito.

Desafio

No dia 23 de setembro, está marcado o 10º Desafio Intermodal, evento já tradicional na capital paranaense. Organizado pelo programa de extensão Ciclovida da Universidade Federal do Paraná (UFPR) com apoio da Prefeitura de Curitiba, da Universidade Tecnológica do Paraná (UFTPR ) e do Instituto Lactec, o tradicional desafio reúne diferentes modais na Capital paranaense e terá como novidade o monitoramento em tempo real através da tecnologia zTrax.

A largada será no Centro Politécnico da UFPR, às 18 horas, e o destino será a Praça Santos Andrade passando obrigatoriamente no Escritório Verde da UTFPR na Silva Jardim, ponto intermediário da prova.