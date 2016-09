O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), iniciam hoje as atividades relacionadas à Semana Nacional do Trânsito. Dentre as ações os batalhões farão blitzes educativas, encontro de carros antigos e palestras, sendo que todas são voltadas à conscientização dos motoristas e pedestres. O objetivo é fazer com que a população entenda a importância da atenção e do respeito no trânsito, para que assim os acidentes, atropelamentos, número de feridos e de mortes reduzam.

Hoje, entre às 10 horas e às 12 horas, em parceria com o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran), Secretaria de Saúde, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), faz a abertura das atividades com uma blitz educativa na Boca Maldita. O foco será a segurança dos pedestres com a entrega de materiais educativos.

Amanhã, das 9 às 12 horas, o BPTran faz, no pátio anexo ao do Detran, um encontro de carros antigos aberto à comunidade. Entre os dias 19 a 23 de setembro a PM e a PRF realziam uma exposição aberta para a comunidade no Museu Oscar Niemeyer, no Centro Cívico de Curitiba. O evento acontecerá das 9 às 11 horas e das 14h30 às 16h30.