MP-PR debate segurança viária

O Ministério Público do Paraná promove hoje, das 9 às 12 horas, no auditório do edifício-sede, em Curitiba, o seminário “Trânsito Seguro nas Escolas”. O objetivo é debater a segurança de motoristas e pedestres, sobretudo de crianças e adolescentes, em localidades próximas a instituições de ensino. O encontro terá transmissão ao vivo, via webcast. O encontro marca a Semana Nacional do Trânsito. Dentre os temas, será analisado o projeto “Operação Escola”, iniciativa pioneira criada pela Prefeitura de Curitiba em 2014 e considerada referência para o Denatran.