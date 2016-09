(foto: Franklin de Freitas)

Os cartórios das Zonas Eleitorais de Curitiba iniciaram ontem, no Fórum Eleitoral da capital a cerimônia de geração de mídias para serem carregadas nas urnas eletrônicas com os dados de candidatos e eleitores das eleições de 2016. Após a conclusão dos trabalhos de geração de mídias, foi iniciada as cerimônias de carga e lacração das urnas, com a auditoria do juiz eleitoral responsável e representantes dos partidos e coligações, no depósito de urnas do Fórum Eleitoral.

Não vai ter colo

Em tempos em que cada vez mais a sociedade se envolve com as questões sociopolíticas do País, a Fundação Abrinq lança um comercial com as crianças cobrando, elas próprias, mais comprometimento dos futuros prefeitos com os direitos infantis. O filme, que passará nas TVs abertas de todo o País a partir desta semana, faz parte da campanha #NaoVaiTerColo.

Compromisso

A campanha usa a tradicional figura do político que vive carregando crianças nos braços, sendo avisado por elas que “Não vai ter colo” se não assinarem o compromisso com o Programa da Fundação Abrinq. O documento prevê uma série de parcerias e ações voltadas para melhoria da educação, saúde e proteção infantil.

29 de abril

O candidato do PMN à prefeitura de Curitiba, Rafael Greca, usou a propaganda eleitoral para rechaçar a relação de sua candidatura com o confronto entre professores e policiais, em 29 de abril, no Centro Cívico, que resultou em mais de 200 feridos. Em uma inserção levada ao ar na quarta-feira, Greca rebateu propaganda do prefeito e candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT), que destacou o apoio do governador Beto Richa (PSDB) ao adversário na eleição deste ano, ligando o candidato do PMN ao conflito entre a administração estadual e os professores.

30 de agosto

A inserção começa lembrando que em outro confronto, em 30 de agosto de 1988, durante o governo Álvaro Dias, quando a cavalaria da Polícia Militar avançou sobre professores em greve em frente ao Palácio Iguaçu, Greca, então deputado estadual, agiu para abrir os portões da Assembleia Legislativa para socorrer os feridos. “29 de abril de 2015. Outro dia triste. O prefeito Gustavo Fruet não estava lá. Estava dando entrevistas para depois usar de forma oportunista em sua campanha eleitoral”, diz a propaganda. O texto afirma ainda que “Rafael Greca é filho de professores e casado com uma professora” e que “ligar Greca ao triste 29 de abril de 2015 é covarde e injusto”.

Feiras

Em visita ao Mercado Municipal, o candidato do PMN rebateu os boatos que estariam sendo espalhados por adversários de que ele pretende privatizar o espaço, caso eleito. “O espaço do mercado vai continuar público, vamos juntar forças e órgãos para oferecer melhores condições para os permissionários e visitantes”, garantiu.

Alvarás

Em encontro na Associação Comercial do Paraná, o candidato a prefeito do PSD, Ney Leprevost prometeu, se eleito, desburocratizar a concessão de guias, licenças e alvarás para promover o empreendedorismo e a geração de empregos. “Vamos aplicar a Gestão Inteligente na administração da cidade, com o uso intensivo das tecnologias digitais”, afirmou.