Bancos não apresentam proposta e greve não acaba

Greve encerra segunda semana sem definição (foto: Franklin de Freitas)

A reunião entre representantee da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e o Comando Nacional dos Bancários, na tarde de ontem, novamente não teve a apresentação de uma nova proposta patronal. Com isso, o comando orientou suas bases nos estados a manter e reforçar a paralisação iniciada no dia 6 de setembro. Foi o segundo encontro onde não houve avanço nas negociações.

A Fenaban manteve a oferta de 7% de reposição nos salários e benefícios, mais R$ 3,3 mil de abono. Os trabalhadores pedem a inflação de 9,62% e mais 5% de ganho real.

Ontem, a greve teve 17.800 trabalhadores parados e 787 agências e nove centros administrativos fechados. Os dados são da Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Paraná (FETEC-CUT-PR), que representa 85% do total de bancários no Paraná.

Em Curitiba e região, 344 agências bancárias ficaram paralisadas ontem, além de 9 centros administrativos e 6 financeiras. Segundo estimativa do Sindicato dos Bancários de Curitiba e região, 12,6 mil bancários ficaram de braços cruzados, o que representa 70% de adesão.

Ontem, 12.608 agências e 49 centros administrativos tiveram as atividades paralisadas em todo o Brasil. O número representa 54% das agências no País.