FHC recomenda cautela sobre denúncia do MPF

Os principais líderes do PSDB optaram pela discrição ao comentar a denúncia apresentada na quarta-feira, pelo Ministério Público contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela força-tarefa da Operação Lava Jato. “Sou uma pessoa cautelosa, é preciso ver o que diz a Justiça”, afirmou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, depois de um encontro com o candidato do partido à prefeitura do Rio, Carlos Roberto Osório, com quem almoçou no Jockey Clube do Rio. “O presidente Lula passa por um momento difícil”, completou.

Para o ex-presidente, o impeachment da presidente Dilma Rousseff e a cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) são “páginas viradas”. A diferença, afirmou, é que a perda de mandato do ex-presidente da Câmara “é um caso menor, que não tem consequência histórica”, avaliou Fernando Henrique.

Presidente do PSDB, o senador Aécio Neves (MG) evitou comentar o tom político da entrevista dos procuradores da Lava Jato ao anunciarem a denúncia, em Curitiba. “Não tenho condição de avaliar a retórica do Ministério Público”, declarou. Embora tenha dito que o PT “tentar transferir a outros a responsabilidade que é dele”, Aécio também não quis se aprofundar.