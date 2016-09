Indústria torce pelo segundo semestre

A indústria paranaense registrou, em julho, mais um indicativo de que ainda não deu início ao processo de recuperação. Os três índices que compõem os Indicadores Conjunturais apresentados mensalmente pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) — Vendas Industriais, Compras Industriais e Nível de Emprego — registraram retração nos primeiros sete meses do ano na comparação com o mesmo período do ano passado.

O alento, porém, encontra-se em dois itens avaliados pelo levantamento: horas trabalhadas e utilização da capacidade instalada, que registraram alta e estabilidade, respectivamente. Somados à sazonalidade do segundo semestre, influenciado positivamente pela injeção de ânimo com o 13º salário e maior disposição para o consumo por conta das festas de fim de ano, o horizonte pode sinalizar um leve aumento nas vendas para os próximos meses.