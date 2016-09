“Centrão” promete apoio a teto de gastos

Líderes de partidos que compõem o bloco na Câmara dos Deputados chamado Centrão se reuniram ontem com o presidente Michel Temer para reafirmar apoio “absoluto” a ele e dizer que estão unidos no objetivo de aprovar matérias do governo que propõem um ajuste fiscal. A prioridade do presidente é aprovar ainda este ano a proposta de emenda à Constituição, que estipula um limite para os gastos públicos, e ver votada, pelo menos na Câmara, a reforma da previdência, que ainda não foi enviada ao Congresso Nacional.

A Temer, as lideranças das siglas PMDB, PP, PR, PSD, PRB, PTB e SD apresentaram um documento no qual se dizem “conscientes” do papel dos deputados para que haja um “amplo debate e aprovação” de matérias “fundamentais” para que o Brasil seja reinserido no “rol das nações competitivas e desenvolvidas”. De acordo com a declaração, os partidos têm “convicção” de que o país precisa de uma nova ordem “tributária, fiscal, previdenciária, política e econômica”.

“Reiteramos nosso mais absoluto e irrestrito compromisso e apoio às ações do governo ao tempo que reafirmamos nossa confiança na condução e liderança firme, altiva e democrática do Excelentíssimo Senhor Presidente da República Michel Temer, principal indutor e patrocinador das medidas e ações”, diz o texto de apoio.