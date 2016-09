Reclamações online batem recorde em 2016

Só de janeiro a agosto deste ano, os paranaenses registraram 22.260 reclamações no site de reclamações consumidor.gov.br. Esse número já ultrapassa as expectativas para esse ano. “Esperávamos ter até dezembro 20 mil registros no site, com base nas reclamações feitas no ano passado. Aos poucos o número de acessos está crescendo e o consumidor vai se acostumando com essa ferramenta que facilita a sua vida,” diz a diretora do Procon-PR, Claudia Silvano.

Desde que foi criado, em 2013, o site de solução de conflitos de consumo (consumidor.gov) já registrou 49.463 reclamações no Paraná, número maior que as ocorrências registradas em toda a região Norte do Brasil (14.872). “O site é uma ferramenta que tem ajudado muito os consumidores. Nos três anos de funcionamento já foram mais de 415 mil reclamações finalizadas em todo o Brasil”, informa Claudia Silvano, diretora do Procon-PR.

Os dados foram divulgados pelo Procon-PR ontem, Dia do Cliente. O número de reclamações feitas pelos paranaenses em 2016, mostrando que a população do Estado está cada vez mais consciente e exigente dos seus direitos como consumidores. Só neste ano já foram realizados quase 66 mil atendimentos presenciais e mais 22.250 por internet.

Já para quem prefere o atendimento tradicional, o Procon está presente em 60 municípios paranaenses. Se não houver nenhuma dessas instituições, é possível enviar uma reclamação por carta à sede do Procon, em Curitiba.