Efeito Tiririca, adeus

Nestas eleições, a distribuição das vagas entre os candidatos mais bem votados deve considerar uma novidade implementada a partir da Lei n° 13.165/2015, a chamada cláusula de barreira. Segundo a nova regra, que pretende por fim ao “Efeito Tiririca”, estarão eleitos apenas os candidatos de partido ou coligação que recebam votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Só para ilustrar, em Foz do Iguaçu, mesmo que o partido ou legenda atinja 10 mil votos, que é o total para garantir uma cadeira, o mais votado não poderá assumir se não receber mais de mil votos.

Urnas lacradas

Começou ontem (15), em todas as zonais de Curitiba, a geração de mídias e carga e lacração das urnas para o pleito de 2 de outubro. No interior, cada Cartório Eleitoral tem seu próprio cronograma. Até 27 de setembro, todas as urnas eletrônicas do Estado estarão prontas.

Democracia?

Hum... O vereador Jorge Bernardi (Rede), que é candidato a vice-prefeito de Curitiba na chapa de Requião Filho (PMDB), sem fazer qualquer menção a nenhum dos principais personagens da luta pela retomada democrática no Brasil, como Tancredo Neves, Leonel Brizola, Ulysses Guimarães, entre outros, lançou quarta (14) o seu “Gibi da Democracia”. Na “obra”, Bernardi destacou com ilustrações (santinhos), as 14 eleições que disputou nas últimas três décadas.

Por pouco...

... mas por muito pouco mesmo o candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, Tulio Bandeira (Pros), não escapou da prisão, ocorrida na manhã de quarta (14). É que, os candidatos, segundo a legislação, não poderão ser presos a partir deste sábado (17), até o final das eleições, no dia 2 de outubro. E a partir do dia 27 de setembro, nenhum eleitor pode ser preso ou detido, salvo em flagrante delito.

Adiado

Em meio a turbulência das últimas semanas, a senadora Gleisi Hoffmann (PT) recebeu ontem uma boa notícia. O ministro do STF, Teori Zavaski, adiou pela segunda vez o julgamento da denúncia contra ela e o marido, o ex-ministro das Comunicações e Planejamento, Paulo Bernardo.

Modéstia

“Eu tenho uma história pública conhecida e só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo”. Do ex-presidente Lula (PT) ontem, durante coletiva convocada para falar sobre as denúncias que pesam contra ele na Operação Lava Jato.

Sem Maduro

Repercutiu ontem na imprensa nacional e internacional, a posição firme dos países fundadores do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), a respeito da presidência do bloco neste semestre, impedindo que a Venezuela, do presidente Nicolás Maduro, assumisse o posto.

Fora do ar

A Justiça Eleitoral determinou que o Twitter retire do ar, no prazo de 24 horas, a conta @Greca2016, que estava sendo usada para atacar o candidato Rafael Greca, da coligação Curitiba, Inovação e Amor. A juíza Sayonara Sedano, da 175ª Zona Eleitoral, também notificou ao Twitter que identifique o autor da conta, em um prazo de 48 horas.