Pesquisa mostra Hillary pouco à frente de Trump

Hillary: 46% de intenção de voto contra 44% de Trump (foto: Divulgação)

Uma pesquisa divulgada ontem pelo New York Times e pela CBS mostra a candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, com 46% das intenções de voto em todo o país, à frente dos 44% de intenções para o nome republicano à Casa Branca, Donald Trump. O quadro, porém, é de empate técnico, já que a sondagem tem margem de erro de três pontos porcentuais.

Quando são colocados em questão os quatro candidatos, Trump e Hillary aparecem empatados com 42%, o indicado do Partido Libertário, Gary Johnson, tem 8% de apoio e a candidata do Partido Verde, Jill Stein, 4%. A pesquisa mostra descontentamento com os principais candidatos. Entre os que pretendem votar em Hillary ou Trump, apenas pouco mais da metade mostram um forte apoio a eles, aponta o jornal norte-americano. Os demais apontam reservas sobre o próprio candidato ou dizem que estão simplesmente votando para derrotar o rival.

No geral, apenas 43% dos eleitores ouvidos mostram-se muito entusiasmados para votar em novembro - o voto não é obrigatório nos EUA. Entre os eleitores de Trump, 51% mostram-se muito entusiasmados, enquanto entre os partidários da ex-secretária de Estado 43% do total estão muito animados para votar.

Hillary supera Trump entre as mulheres, aqueles que não são brancos e os eleitores mais jovens. Já Trump vence com folga entre os brancos, com 57% a 33%.

Saúde - A candidata democrata afirmou ontem que divulgará em breve mais informações sobre sua saúde. A ex-secretária de Estado disse que deseja dar satisfações para “questões legítimas que as pessoas têm” sobre seu quadro e também que se sentiu “tocada” pela preocupação com seu bem-estar

Hillary falou no programa de rádio de Tom Joyner. Na quarta-feira, a candidata divulgou uma carta de seu médico, no qual este declara que ela está “apta a servir” como presidente. A ex-primeira-dama enfrentou críticas por falta de transparência por não revelar que tinha pneumonia até passar mal na cerimônia que lembrou o ataque de 11 de setembro às Torres Gêmeas.