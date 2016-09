Acidente de trem mata 6

Pelo menos seis passageiros foram mortos e mais de 100 se feriram ontem, quando um trem de passageiros colidiu com um trem de carga perto da cidade de Multan, no centro paquistanês, afirmaram equipes de resgate e funcionários da ferrovia.

O acidente durante a madrugada ocorreu perto da cidade de Sher Khan, na província de Punjab, 15 minutos após o trem de carga parar depois de ter atingido um homem na pista, disse Saima Bashir, funcionária da ferrovia. Segundo ela, a composição havia parado para que o motorista retirasse o corpo do homem que foi morto ao ser atropelado na via férrea. O trem de carga foi então atingido por trás pelo de passageiros. “O motorista do trem de passageiros não viu o sinal vermelho acionado após o homem ser atropelado pelo trem de carga”, afirmou a funcionária.