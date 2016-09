Polícia mata garoto de 13 anos

A polícia de Ohio, nos Estados Unidos, matou com vários disparos um menino negro de 13 anos que portava uma pistola de ar, após uma denúncia de assalto na madrugada de ontem. O jovem foi identificado como Tyreen King. Segundo a versão oficial, a polícia foi chamada após uma denúncia de que três homens tinham assaltado um estabelecimento. Ao chegar ao local, a polícia identificou os possíveis suspeitos caminhando pela rua e começou a persegui-los. Ainda de acordo com os policiais, eles revidaram assim que o menino pegou algo que parecia ser uma arma. Ao chegarem ao lado do corpo, viram que se tratava de uma pistola de ar com uma pequena mira a laser. O caso reacendeu as polêmicas sobre a morte de negros nos Estados Unidos. Novamente, o policial que fez os disparos era branco.