Começa a mostra Rogai por Nós

Conhecido por suas obras multicoloridas, que flertam com a pop art, o artista plástico Paulo Meirelles faz neste segundo semestre de 2016 um retorno às suas origens espirituais. Será aberta abertao, no Museu de Arte Sacra (centro histórico) sua mostra Rogai por Nós, conjunto de cerca de 30 trabalhos nos quais ele recria santos protetores populares na pintura em vidro, tela, tecido e madeira de demolição. Os trabalhos podem ser visitados até o dia 20 de novembro.



Paulo elegeu santos que foram escolhidos para nomear os lugares onde as pessoas vão, estão ou vivem e que por isso estão intimamente ligados à ideia de proteção, de lar. O artista imprime tons fortes aos seus santos-personagens, presenteando seu interlocutor com um roteiro ilustrado pela iconografia católica de Curitiba.



Nossa Senhora de Guadalupe, São Bento, São Lourenço, Santa Bárbara, Carmo, Mercês, Santa Terezinha, São Francisco, entre outros, foram trabalhados em pequenos formatos com materiais recuperados e pintados a óleo. Embora a técnica usada não seja a tradicional, a pesquisa do artista preserva as características originais de cada santo.



SERVIÇO:

O quê: Exposição Rogai por Nós, de Paulo Meirelles

Quando: De 17 de setembro a 20 de novembro

Onde: Museu de Arte Sacra - Largo da Ordem s/n anexo a Igreja da Ordem

Visitação: de terça a sexta, das 9 às 12hs e das 13 às 18hs, sábados, domingos e feriados das 9 às 14hs