Artefacto toma conta da Galeria Zilda Fraletti

O traço contemporâneo e personalíssimo dos artistas plásticos Takako Nakayama, Rodrigo de Castro e Marcelo Paciornik trouxeram vitalidade e elegância ao espaço criado pela engenheira civil e designer de interiores Margit Soares para a 15ª Mostra Artefacto Curitiba — Todos os destinos do mundo. Na Sala de Inverno, espaço que teve como inspiração a cidade de Curitiba (PR), as obras de arte são da Galeria Zilda Fraletti.



“Minha proposta para o projeto foi de valorizar o ar acolhedor do morar contemporâneo curitibano, que é ao mesmo tempo global, sofisticado e intimista, em uma sala de inverno que contempla varanda e ambiente indoor integrados”, explica a designer. “Nele, eu escolhi destacar elementos naturais, como a madeira e o mármore, em harmonia com os lançamentos da Artefacto, reforçando os tons claros dos móveis em composição com os toques sutis de verde proporcionados pelo posicionamento das plantas e das poltronas”. Um dos destaques é a obra do artista plástico Marcelo Paciornik.