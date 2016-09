OSP faz concerto

O próximo concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) será neste domingo (18), às 10h30, no Guairão, com regência do maestro francês Benoit Fromanger. Para o repertório ele selecionou a Sinfonia n° 41, Júpiter, em dó maior, de Mozart, e a Sinfonia n° 4, em fá maior, Op. 36, de Tchaikovsky. Fromanger também regerá outros dois concertos, nos dias 24 e 25 de setembro, no auditório Salvador de Ferrante (Guairinha). Neste programa, três obras de Mozart: abertura da ópera Don Giovanni, Sinfonia Concertante e Júpiter. Benoit Fromanger é maestro titular da Orquestra Sinfônica de Bucareste (Romênia). Não é a primeira vez que ele rege a Orquestra Sinfônica do Paraná. Em 2015, Fromanger regeu dois concertos no Teatro Guaíra. Ingressos: R$ 20,00 e R$ 10,00