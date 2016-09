Mafalda no Paiol

A cantora italiana Mafalda Minnozzi é uma das atrações musicais da semana em Curitiba. Acompanhada do guitarrista nova-iorquino Paul Ricci, Mafalda apresenta hoje, às 20h, no Teatro do Paiol, o show eMPathia, que contempla a sua paixão pelo Brasil e pela música brasileira. Durante 20 anos de carreira no Brasil, Mafalda Minnozzi já foi reconhecida pelo jeito alegre e ao mesmo tempo pela sinceridade e paixão com as quais interpretou inúmeras canções de sua terra natal, a Itália. Agora, em nova fase, a cantora volta ao país, que ela chama de casa, para mostrar o quanto interiorizou da sua vivencia musical por aqui. O projeto eMPathia mistura a tradição do jazz e a suavidade da bossa nova. interessado somente no popular. Ingressos: R$ 50 e R$ 25