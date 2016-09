The Sisters of Mercy “estreia” em Curitiba

The Sisters of Mercy é uma banda britânica de rock formada em 1980 (foto: Mark Somai)

A Planeta Brasil e a OC Promo assumiram a produção do já anunciado show do The Sisters of Mercy, que acontece pela primeira vez em Curitiba no dia 17 de setembro. O espetáculo faz parte da nova turnê mundial desta que é uma das bandas mais influentes dos anos 80, acontece amanhã ma Ópera de Arame, às 21h30, com portões abertos a partir das 20h.



Uma oportunidade única de curtir clássicos dos três álbuns da banda e algumas faixas surpresas, em um repertório de 20 músicas marcadas por elementos de psicodelia, dance e punk, característicos da época. No setlist não poderiam faltar canções como Lucretia My Reflection, More, Vision Thing, Temple of Love e This Corrosion.



Atualmente, a banda é formada por Adrew Eldritch, com sua voz marcante e profunda (vocal), Doktor Avalanche (bateria e baixo), Chris Catalyst (guitarra) e Ben Christo (guitarra). Desde o início o grupo inovou ao usar uma máquina para executar a percussão, apelidada de Doktor Avalanche, que hoje é substituída por um laptop.



The Sisters of Mercy é uma banda britânica de rock formada em 1980 por Andrew Eldritch (vocais), Gary Marx (guitarra), Ben Gunn (guitarra, substituído por Wayne Hussey, em 1983) e Craig Adams (baixo). É uma das bandas mais influentes da década de 80, liderando o chamado “rock gótico”, reunindo elementos de psicodelia, dance e punk.



A Ópera de Arame, com sua estrutura exuberante, que remete as salas de óperas como a Ópera de Paris e o Scala de Milão, é um dos símbolos mais emblemáticos de Curitiba. Entre lagos, cascata e vegetação típicas, possui uma paisagem singular, cenário de grandes eventos e acontecimentos da cidade. “A Ópera de Arame é o local ideal para receber a banda, com conforto e segurança, além de oferecer um estacionamento que abriga as mais de duas mil pessoas esperadas para o show”, declara Patrik Cornelsen, da Planeta Brasil.



SERVIÇO:

O quê: The Sisters of Mercy

Quando: Amanhã 17 de setembro de 2016, 21h30

Onde: Ópera de Arame | Rua João Gava, 874 – Abranches | Curitiba (PR)

Quanto: Segundo lote, com valor entre R$ 120 e R$ 360