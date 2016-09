Previsão é de chuva em Curitiba a partir de domingo

Sábado deve ser nublado em Curitiba e no domingo chove: temperaturas sobem (foto: Franklin de Freitas)

O clima no Paraná e em Curitiba voltam a mudar neste final de semana. Amanhã, o céu fica encoberto na Capital e no domingo a previsão é de chuva com trovoadas em todas as regiões. O tempo instável segue no começo da próxima semana, com chuvas na segunda e na terça-feira. Na quarta-feira o sol deve aparecer mas a chuva retorna na quinta.

Ontem, o tempo foi de sol em todas as regiões, com temperaturas baixas durante a manhã na faixa Sul do Paraná. Em todas as regiões, exceto o Litoral, a tarde foi de baixa umidade relativa do ar, inclusive em Curitiba, onde o índice atingiu 28%, em estado de atenção. No Norte e Noroeste foram verificados os menores índices, com 19% em Londrina e 20% em Maringá.

Já no Litoral, os efeitos dos ventos com o mar na região, causaram ressaca. Com a maré alta e o ciclone que se formou no sul do País, o Rio Itiberê, em Paranaguá, transbordou, e as águas invadiram praças, bairros e o Centro de Eventos da cidade litorânea. Em Santa Catarina, Balneário Camboriú também sofreu com o avanço do mar.