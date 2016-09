Vanessa da Mata faz show no Positivo

Vanessa assina ainda a direção, cenário e figurino (foto: Divulgação)

Entre as vozes da música brasileira, Vanessa da Mata é uma das prediletas do público. A mato-grossense retorna a Curitiba, hoje, com a turnê Segue o Som, homônima ao álbum, sexto produzido em estúdio da cantora e compositora, lançado em 2014. Com realização da Prime, a apresentação inédita acontece no palco do Teatro Positivo - Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 21h15. Além das novas canções, Vanessa fará um passeio pelos seus 12 anos de carreira. Antes, o cantor paranaense Gabriel Gariba está escalado para fazer o pocket show de abertura, uma iniciativa do Projeto Prime Cultural de valorização da arte local.



Apoiado em uma estrutura musical pop, o show tem direção, cenário e figurinos assinados pela própria Vanessa. No repertório da apresentação, canções como Por Onde Ando Tenho Você e Segue o Som dividem espaço com os grandes sucessos, como: Amado, Boa Sorte/Good Luck, Ai, Ai, Ai, Não me Deixe Só, entre outros.



SERVIÇO:

O quê: Vanessa da Mata

Quando: Hoje, às 20 horas

Onde: Teatro Positivo – Grande Auditório (R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Quanto: variam de R$68,00 (meia-entrada) a R$208,00 (inteira), de acordo com o setor.

Informações p/ o público: 41 3315-0808 /www.diskingressos.com.br