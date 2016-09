Com rapel, Museu do Olho será limpo

A Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac) e a Fundação de Asseio e Conservação do Estado do Paraná (Facop), fazem a 1º Olimpeza - Olimpíada da Limpeza Facop, no Museu Oscar Niemeyer. As atividades fazem parte da 9ª Ação Nacional Febrac. A ação fará a “Limpeza de Vidros”, a partir das 9h30.

Faz parte da programação a limpeza da Torre do Olho, realizada em etapas devido à complexidade do processo. Profissionais especialistas em altura e em limpeza de vidros fazem o trabalho ao longo da semana em que antecede o evento, utilizando a técnica de rapel, já que o Olho não possui alçapão de acesso para manutenção. Será feita também a limpeza do Pátio das Esculturas e da área externa da MON Loja.

Além da apresentação do trabalho de limpeza na Torre do Olho, haverá outras atividades integrando o evento — um minicurso sobre a limpeza de vidros, a apresentação do grupo Brejeiras Choro e Samba, o cadastramento de candidatos a vagas no setor de asseio destinadas a pessoas com deficiência e a 1ª Olimpeza Facob, que reunirá profissionais para uma competição de limpeza dos vidros externos da Loja MON.