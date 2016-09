Curso aborda investigação de paternidade

A investigação de paternidade compreende o direito dos filhos de reconhecerem sua origem genética e legitimarem sua filiação. Embora seja uma ação amparada pela lei 8.560 desde 1992 o tema ainda gera muitas dúvidas. Pensando nisso a Academia de Direito do Centro Europeu vai promover, hoje e amanhã, o curso jurídico “Investigação de Paternidade”.

Destinado aos profissionais do segmento e demais interessados no assunto, a atividade abordará aspectos como reconhecimento de paternidade judicial e extrajudicial, reprodução assistida, inseminação artificial, paternidade socioafetivo, reconhecimento de paternidade pós mortem e direitos sucessórios.

O curso será ministrado pelo advogado especialista no tema Carlos Dipp, professor de direito de família e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família.

O curso jurídico Investigação de Paternidade será realizado hoje das 18h45 às 21h30, e amanhã das 8h30 às 12h30, na Sede do Centro Europeu no bairro Cabral (Rua Recife, 81). Mais informações no site www.centroeuropeu.com.br