Considerado como um dos grupos de rap mais fortes e representativos do país, os Racionais MC’s, formado por Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e DJ KL Jay, desembarcam em Curitiba hoje. Com realização da Like Entretenimento, o grupo paulista fará uma apresentação inédita no palco da Live Curitiba (R: Itajubá, 143), a partir das 23h59. Na bagagem trazem canções do último trabalho, Cores e Valores, além dos clássicos de 25 anos de carreira.



2016 tem sido um ano muito especial. Além de marcar os dez anos do primeiro DVD do grupo, Mil Trutas Mil Tretas, também foi lançado o primeiro documentário oficial do quarteto — Racionais MC’s — 25 anos no Movimento, que conta a história dos 25 anos do grupo paulista.



O repertório do show irá mesclar os grandes sucessos, como Vida Loka Parte 1 e 2, Negro Drama e Da Ponte pra cá, além das novas músicas do último CD, Cores e Valores, que são bem aceitas pelo público. “O nosso público vem assimilando bem as novas músicas. A plateia de todos os lugares onde a gente tem tocado, canta e acompanha as inéditas”, explica Blue.



Sendo única apresentação, o show promete ser uma verdadeira celebração de um ano único na história dos Racionais MC’s, que está há mais de 25 anos na estrada levando o nome e poder do rap para o território nacional.



SERVIÇO:

O quê: Racionais MC´s

Quando: Hoje, às 21 horas

Onde: Live Curitiba (R: Itajubá, 143 - Portão)

Quanto: variam de R$ 40,00 (meia-entrada) a R$ 130,00 (inteira), de acordo com o setor.

Informações p/ o público: 41 3315-0808 /www.diskingressos.com.br