O ator Domingos Montagner, 54 anos, que desapareceu na tarde de quinta-feira (15) enquanto nadava no rio São Francisco, no município de Canindé do São Francisco, em Sergipe, foi encontrado morto perto da usina de Xingó, preso nas pedras, a cerca de 30 metros de profundidade. Na quinta, o ator gravou cenas de Velho Chico na parte da manhã e, depois de gravar e de almoçar, foi tomar um banho de rio. Durante o mergulho, o ator não voltou à superfície. A atriz Camila Pitanga, que estava no local, avisou à produção, que iniciou imediatamente as buscas, com a ajuda de helicópteros do Grupamento Tático Aéreo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e pescadores da região.

Velho Chico estava nas cenas finais e Montagner deveria voltar ao Rio de Janeiro neste domingo (18). A equipe da Globo se preparava para deixar a região. O último capítulo deveria ir ao ar no dia 30/9. Não se sabe agora que rumos a novela tomará. A novela é dirigida pro Luiz Fernando Carvalho e escrita por Benedito Ruy Barbosa. Na trama, o personagem de Montagner vivia um agricultor que lutava contra coronéis da região. Em um dos embates, ele tomou três tiro e sumiu nas águas do São Francisco. Foi dado como morto, mas reapareceu numa aldeia, onde foi tratado por índios.

Foi a segunda morte que aconteceu durante as gravações de Velho Chico. Em abril, o ator Umberto Magnani morreu aos 75 anos devido a um acidente vascular encefálico (AVE).

Um dos grandes atores da atualidade e intérprete do personagem Santo na novela Velho Chico, Domingos nasceu em São Paulo em 26 de fevereiro de 1962. Antes de se tornar conhecido nacionalmente por meio de personagens marcantes de novelas e minisséries, trilhou uma bem-sucedida carreira no teatro e no circo. Chegou a ganhar o Prêmio Shell de Melhor Ator em 2008 com a montagem A Noite dos Palhaços Mudos.

Na TV, estreou em Mothern, no GNT, em 2008. Depois, participou do seriado Força Tarefa e das séries A Cura e Divã, até ganhar a primeira chance em uma novela. Viveu o Capitão Herculano Araújo na novela Cordel Encantado. Pelo papel, recebeu os prêmios Contigo e Melhores do Ano, ambos na categoria Ator Revelação. Em 2012, ele interpretou seu primeiro protagonista, Paulo Alberto Ventura, presidente do Brasil no enredo da minissérie O Brado Retumbante, de Euclydes Marinho, e recebeu o prêmio Contigo na categoria de Melhor Ator de Série/Minissérie. No mesmo ano, atuou em Salve Jorge. Ainda participou das novelas Joia Rara e Sete Vidas, e deu vida ao icônico delegado Espinosa, criado pelo escritor carioca Luiz Alfredo Garcia-Roza e adaptado para a televisão na série Romance Policial - Espinosa. Também está nos filmes Vidas Partidas, De Onde te Vejo, O Outro Lado do Vento e Um Namorado para Minha Mulher, atualmente em cartaz.

Domingos deixa a mulher, Luciana Lima, e três filhos.

Kim Kardashian tira 6 mil selfies em 4 dias no México

A socialite Kim Kardashian assumiu ontem que tirou 6 mil fotos de si mesma durante viagem que fez ao México nas últimas semanas. Ela falou sobre a "obsessão" por selfies no aplicativo da irmã Kendall Jenner, em um post intitulado "Dígitos de Kim: O Colapso da Minha Viagem ao México". O número impressionante choca mais ainda quando associado a outro detalhe: Kim passou apenas 4 dias em Punta Mita. Foram 1500 selfies por dia.

"Quero criar oportunidades para os negros", diz Lupita Nyong'o

Nascida no México, a atriz Lupita Nyong'o viajou até a Nairóbi, capital do Quênia, onde vive sua família, para fotografar o editorial de capa da revista Vogue americana, principal publicação de moda do mundo. Feitas pelo badalado fotógrafo Mario Testino, as imagens misturam tradição, moda e natureza e mostram a verdadeira beleza africana. Na entrevista que acompanha o ensaio, Lupita fala da importância da presença de alguém como ela nos holofotes. “Lembro que no começo dos anos 2000 tinha um anúncio na TV com uma menina que não conseguia emprego. Então ela usava um produto, clareava a pele e conseguia o trabalho", disse. "Quero criar oportunidades para os negros porque tenho sorte de ter uma plataforma para isso", falou.

Red Hot Chili Peppers confirma presença no Rock in Rio 2017

O Red Hot Chili Peppers é a segunda atração confirmada para o Rock in Rio 2017. A organização do festival informou na noite desta quarta-feira, 14, que o grupo vão encerrar a próxima edição. A banda esteve no Brasil pela última vez em 2013, e agora traz a turnê do novo álbum The Getaway. Em 2001, eles tocaram para 250 mil pessoas no Rock in Rio, recorde de público do festival. As vendas para o Rock in Rio Card de 2017 começam em novembro deste ano. O Maroon 5 tinha sido anunciado oficialmente como a primeira atração. A próxima edição do festival está marcada para os dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro de 2017, no Rio.

Níver do dia

David Copperfield

mágico norte-americano

60 anos