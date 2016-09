(foto: Ana Clara Garmendia)

Todas as manhãs quando saio para fazer compras no meu bairro, cruzo com uma vizinha que leva seu cachorrinho para passear. Eu mantenho o hábito de usar roupa de ginástica de manhã, pois vou para a academia na hora do almoço, dou todas as minhas voltas matinais vestida esportivamente. Ela, não... Está sempre impecável! Deve ter uns 60 e alguns anos muito bem cuidados e uma característica marcante na sua imagem: um coque banana com uma mecha branca bem em frente ao rosto para contrastar com a cor preta que cobre o resto de sua, aparentemente, vasta cabeleira. Eu sempre me divirto ao vê-la. Mais que isso: eu a admiro. Acho incrível! Amo ver gente que consegue criar uma marca, dar um toque no seu look, algo entre o divertido e o chique ou completamente nonsense*. Isso é uma prova de personalidade. Uma afirmação perante à sociedade. Um sinal de que ali, naquela pessoa, mora a diversão, a vaidade e que é importante sermos diferentes... pois somos mesmos. A gente não é robô. Ainda bem. Aqui em três imagens te mostro como você também pode fazer seu: “sou diferente ou sou divertida com meu look”. Inspire-se!

Fotos: Ana Clara Garmendia Exótica

Uma bela e vasta cabeleira para fazer de você quase um personagem de filme ou para lembrar que és cinematográfica! Por que não? Invente e mantenha a sua moda gatona. Devastadora

Você ama chamar atenção? Gosta de ser elogiada, olhada e também ver os risos e comentários que se seu arranjo de cabelo em forma de lagartixa podem causar nas pessoas que passam por você? Vai sem medo.





Te falei?

A onda do fazer divertido ou diferente é tão forte na moda que várias marcas fazem suas bolsas com detalhes em pinturas de animais, por exemplo, essa da Loewe que é um cachorrinho. Fofura pura!

