Polícia divulga retratos falados de suspeitos de ataques com seringas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo divulgou, nesta quarta-feira (15), retratos falados de suspeitos de atacar mulheres com seringas no metrô. Segundo a polícia, de julho até setembro foram registrados 19 casos desse tipo nas estações e nos trens do metrô de São Paulo. Oito viraram inquérito e são investigados pela Delegacia de Polícia do Metropolitano. No dia 31 de julho, um morador de rua foi preso sob suspeita de praticar o crime na região da avenida Paulista (Centro de São Paulo) contra duas mulheres. Nos retratos, um é suspeito de atacar uma mulher na saída da estação Paraíso (à esquerda), e outro na estação Tamanduateí (à direita).