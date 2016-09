'Vou com você para sempre', diz ator que fez Santo na primeira fase

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Renato Góes, que interpretou Santo na primeira fase da novela "Velho Chico" (Globo), homenageou Domingos Montagner -morto nesta quinta-feira (15)- com um post no Instagram. "Agora eu sou eu e eu sou tu. Agora eu sou eu e tu. Eu vou com você para sempre. Esse, de mim, nunca vai sair. Te amo!", escreveu ele na legenda de uma foto que mostra os dois atores sorrindo um para o outro. Os dois dividiram a interpretação de Santo ao longo da trama. Além de Góes, outras celebridades e colegas de elenco homenagearam Montagner, como Irandhir Santos, que dá vida a Bento, irmão de Santo na novela. Renato interpretou o produtor agrícola Santo nos primeiros capítulos da novela e acabou se aproximando de Montagner durante as gravações. "Velho Chico" foi dividida pelos autores em duas fases. Na primeira, que se passa no final da década de 1960, a origem dos principais personagens da trama foi contada, incluindo o desenrolar da paixão proibida entre Tereza e Santo, interpretado então por Góes. Eles vinham de famílias reais. Na segunda fase, a trama deu um salto de cerca de 30 anos e mostrou o que aconteceu com os personagens nesse período. Santo, já como Montagner, e Tereza voltaram a se encontrar. No entanto, alguns mistérios ainda permanecem, como os traumas enfrentados por Afrânio nessas décadas.