Sem Robinho, Atlético-MG vence o Sport e encosta nos líderes

ENRICO BRUNO E VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Líderes do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo empataram em 1 a 1, no Allianz Parque, e deram chance para o Atlético-MG se aproximar na tabela de classificação. Oportunidade que o time mineiro não deixou passar, ao vencer o Sport nesta quinta (15), por 1 a 0, com gol de Júnior Urso. O resultado mantém o Atlético-MG na terceira colocação, mas somente três pontos atrás do Palmeiras e dois atrás do Flamengo. Como a equipe alvinegra ainda joga com os dois concorrentes diretos, ambos em Belo Horizonte, o ânimo na busca pelo título nacional foi renovado. Motivação extra para o clássico deste domingo (18), com o Cruzeiro, no Mineirão.

ROBINHO

Apesar de ter o artilheiro do Campeonato Brasileiro à disposição, o técnico Marcelo Oliveira entendeu que o momento era de preservar Robinho. Assim, o camisa 7 sequer ficou no banco de reservas diante do Sport. O risco de lesão e o fato de o atacante estar pendurado e na sequência ser o clássico com o Cruzeiro, fizeram o treinador do Atlético não escalar o artilheiro. O escolhido para entrar no time foi Clayton, que formou o trio de ataque ao lado de Lucas Pratto e Fred.

ATLÉTICO-MG

Victor; Marcos Rocha (Erazo), Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Júnior Urso e Otero (Carlos Eduardo); Clayton (Cazares), Pratto e Fred. T.: Marcelo Oliveira.

SPORT

Magrão, Samuel Xavier, Matheus, Durval e Rodney Wallace; Paulo Roberto, Neto Moura e Gabriel Xavier; Rogério (Apodi), Everton Felipe (Agenor) e Ruiz (Vinícius Araújo). T.: Oswaldo de Oliveira.

Gols: Júnior Urso, aos 13 min do 2º tempo Cartões amarelos: Samuel Xavier (S) Cartão vermelho: Magrão (S) Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG) Público: 11.389 pagantes Renda: R$ 382.580 Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)