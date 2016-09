Fluminense leva virada da Chapecoense e se distancia do G4

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense apostava todas as suas fichas em uma vitória contra a Chapecoense para seguir vivo na luta por uma vaga na Libertadores. Não foi o que ocorreu. O time carioca saiu na frente, mas cedeu a virada por 2 a 1 nesta quinta-feira (15), em Edson Passos. Para piorar, viu o clima da torcida com o técnico Levir Culpi azedar. Isso porque o Fluminense foi para o intervalo ganhando por 1 a 0. Mesmo assim, o treinador decidiu mudar e trocou Magno Alves por Maranhão. A Chapecoense cresceu no jogo e empatou com 8min. Aos 15min, o treinador voltou a mexer: Marquinho pelo perseguido Henrique Dourado. Foi o suficiente para o coro de "burro" das arquibancadas. Com a derrota, o Fluminense segue com 37 pontos na 7ª posição e vê a diferença para o G4 aumentar para cinco pontos. A Chapecoense, por sua vez, segue firme na missão de permanecer na elite do futebol em 2017, com 37 pontos, em oitavo. O Fluminense volta a campo neste domingo (18), quando visitará o Grêmio, em Porto Alegre. Já os catarinenses recebem a Ponte Preta, na Arena Condá. O JOGO O Fluminense teve grande desempenho nos primeiros 45 minutos de jogo. Com posse de bola e envolvente, o time criou ao menos quatro grandes oportunidades e marcou apenas uma vez. Destaque para o goleiro Danilo, que impediu um placar mais elástico com grandes intervenções. Já no segundo tempo, a reação da Chapecoense muito tem a ver com a entrada de Cleber Santana no intervalo. O apoiador passou a fazer com que os visitantes ficassem mais com a posse de bola e trouxe inteligência ao último toque. Os catarinenses foram mais perigosos na etapa complementar e mereceram a virada. FLUMINENSE Julio Cesar; Wellington Silva, Gum, Henrique e Willian Matheus (Ayrton); Douglas, Cícero Marquinho (Henrique Dourado) e Gustavo Scarpa; Marcos Júnior e Magno Alves (Maranhão). T.: Levir Culpi CHAPECOENSE Danilo; Gimenez, Thiego, Filipe Machado e Denner Assunção; Josimar, Gil, Matheus Biteco (Cleber Santa) e Arthur Maia (Lourency); Tiaguinho e Kempes (Bruno Rangel). T.: Caio Júnior Gols: Cícero, aos 4min do 1º tempo; Denner Assunção, aos 8min, e Lourency, aos 44min do 2º tempo Cartões amarelos: Wellington Silva (F); Matheus Biteco e Gimenez (C) Estádio: Giullite Coutinho, em Mesquita (RJ) Árbitro: Claudio Francisco Lima e Silva (SE)