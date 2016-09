Vitória faz 1 a 0 e afunda Inter na zona de rebaixamento

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão Gaúcho e da Recopa Gaúcha, Argel foi demitido do Internacional em julho. O time vivia, na ocasião, uma série de seis partidas sem vitória. Chegou a 14 jogos sem vencer, posteriormente. Nesta quinta-feira (15), o treinador encarou sua ex-equipe em Porto Alegre e conseguiu a desforra. Com a "sua cara" o Vitória fez 1 a 0 e afundou o Inter na zona de rebaixamento. O Vitória de Argel lembrou o Inter de Argel. Fechado, o time baiano jogou por uma bola. E conseguiu no começo do segundo tempo, em cobrança de falta. Depois do gol de Kanu, a postura defensiva só se reforçou e o placar foi mantido até o fim do jogo. Com o resultado, o Vitória pula para 29 pontos e sai da zona de rebaixamento. Já o Internacional, com 27, cai para o 18º lugar e fica dois distante do primeiro fora da região de queda. Mesmo que tenha quebrado o jejum de vitórias, os números do Inter ainda passam longe do ideal. Nos últimos 17 jogos no Brasileirão, apenas uma vitória conquistada. Sem intensidade, o Inter disputou uma de suas piores partidas sob comando de Roth. O JOGO Postado no 4-4-2 em linha, o Inter apostou em trocas de passe curtas para chegar ao ataque. Movimentações dos centrais, Fabinho e Rodrigo Dourado, foram as principais alternativas no primeiro tempo. Menos intenso que nas últimas partidas, o Inter pareceu se contentar com a dificuldade de entrar na defesa rival. Assim, as principais chances ocorreram apenas em batidas de fora da área ou cruzamentos em batidas de falta. Atrás no marcador desde o primeiro minuto do segundo tempo, o time gaúcho tratou de atacar. Mas pecou na falta de organização. Acabou vaiado pelos aficionados. Já o Vitória começou o jogo em um 4-3-3 recuado. Com até os atacantes atrás da linha de meio, o time visitante esperou erros do Inter para chegar. Zé Love foi o mais perigoso, centralizado com Marinho e Kieza pelos flancos. Compactado e fechado, o rubro-negro baiano não deixou o adversário entrar em sua zaga e ainda foi perigoso algumas vezes. Zé Love, aos 44, teve a principal chance do primeiro tempo, mas parou em Danilo Fernandes. E no começo do segundo tempo, a bola parada deu o gol ao Vitória. Kanu recebeu de Zé Love e colocou na rede. INTERNACIONAL Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Geferson; Dourado, Fabinho (Gustavo Ferrareis), Seijas (Sasha) e Valdívia (Alex); Nico López e Aylon. T.: Celso Roth VITÓRIA Fernando Miguel; Diogo Mateus, Ramon, Kanu e Euller; Willian Farias, Marcelo e Cárdenas (Thiago Real); Marinho (Vander), Kieza e Zé Love (Amaral). T.: Argel Fucks Gols: Kanu, do Vitória, no 1ºmin do 2º tempo Cartões amarelos: Euller, Marinho, Kanu, Kieza e Vander (V); Seijas e Nico López (I) Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) Renda: R$ 488.675 Público: 24.019 presentes Árbitro: Emerson Luiz Sobral (PE)