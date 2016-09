São Paulo vence, respira e deixa Cruzeiro a 1 ponto da zona de rebaixamento

PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A segunda vitória consecutiva faz com que o São Paulo respire no Campeonato Brasileiro. Em mais um jogo no Morumbi, agora contra o Cruzeiro, o time de Ricardo Gomes venceu por 1 a 0, com gol de Wesley, e abriu seis pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Já o Cruzeiro vive situação oposta ao do time do Morumbi. Com o segundo revés consecutivo, a equipe de Mano Menezes volta a se preocupar com o rebaixamento. Depois de 25 rodadas, os mineiros somam 29 pontos, um a mais do que o Figueirense, primeiro time na zona da degola. Na próxima rodada, o Cruzeiro volta aos seus domínios em busca da recuperação. O adversário da vez será o Atlético-MG, no domingo (18). No mesmo dia, o São Paulo vai ao Paraná para enfrentar o Atlético-PR. O JOGO A atuação do São Paulo diante do Cruzeiro mostrou uma evolução em relação ao futebol apresentado pela equipe de Ricardo Gomes no Campeonato Brasileiro. Trocando mais passes e firme na marcação, o time paulista sufocou o Cruzeiro no início do jogo e quase abriu o placar em três oportunidades. Na mais clara, aos 21 minutos do primeiro tempo, Rodrigo Caio carimbou o travessão de Rafael. Já no fim do primeiro tempo, em um momento em que o São Paulo já não tinha mais o comando da partida, Wesley fez o único da partida. Após receber passe de Cueva, Wesley avançou e soltou a bomba de fora da área, superando o goleiro Rafael. Já o Cruzeiro mostrou dificuldade para jogar sem um atacante de referência no primeiro tempo. Nos 45 minutos iniciais, a equipe mineira não conseguiu incomodar o goleiro Denis. "Precisamos mudar a postura. Só estamos nos desfazendo da bola. Eu e o Willian não vamos conseguir ganhar no alto, tem que colocar a bola no chão", reclamou Robinho, ao "Premeire", no intervalo. E a mudança de postura veio no segundo tempo. Mesmo sem fazer alterações, Mano Menezes mexeu no jeito de jogar do time mineiro. O treinador decidiu recuar Robinho e deixar apenas Rafael Sóbis e Willian no ataque. As mudanças fizeram com que o Cruzeiro dominasse o meio-campo e passasse a controlar a partida. O gol, no entanto, não veio. SÃO PAULO Denis; Buffarini, Rodrigo Caio, Maicon e Mena; Hudson (João Schmidt), Thiago Mendes, Wesley, Cueva (Carlinhos) e Kelvin (Luiz Araújo); Andres Chávez. T.: Ricardo Gomes CRUZEIRO Rafael; Lucas (Ezequiel), Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique, Lucas Romero, Rafinha (Marcos Vinícius) e Robinho; Willian e Rafael Sobis (Alisson). T.: Mano Menezes Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP) Árbitro: Diego Almeida Real (RS) Público: 15.566 presentes Renda: R$ 361.885,00 Cartão vermelho: Manoel (C) Gol: Wesley, aos 42min do 1º tempo