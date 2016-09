Em meio a escândalo, popularidade da prefeita de Ribeirão Preto despenca

MARCELO TOLEDO RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A avaliação da prefeita de Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo), Dárcy Vera (PSD), piorou após a deflagração da operação Sevandija, no último dia 1º. Nove de cada dez eleitores consideram seu governo ruim ou péssimo. A operação da PF (Polícia Federal) e do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público paulista, apura um esquema de corrupção cujo montante fraudado pode chegar a R$ 203 milhões na Prefeitura de Ribeirão. As suspeitas começaram com uma licitação no ano passado para a compra de catracas para escolas, que envolviam o montante de R$ 26 milhões. Dárcy foi flagrada em grampos telefônicos que indicam que ela tem usado a distribuição de cargos no governo, numa triangulação feita com uma empresa suspeita, para comprar apoio político dos vereadores na Câmara, de acordo com a operação. Pesquisa Ibope divulgada na noite desta quinta (15) mostra que 82% dos eleitores ouvidos consideram a administração péssima, enquanto outros 9% dos entrevistados afirmaram que a gestão é ruim. Em relação ao levantamento anterior do instituto, divulgado em 23 de agosto, houve avanço de 11 pontos percentuais nos índices de ruim/péssimo. Naquela data, Dárcy tinha administração avaliada como péssima por 68% dos entrevistados. Outros 12% apontaram que o governo era ruim. Além de a avaliação de sua administração piorar, a prefeita também viu o total de entrevistados que consideram o governo ótimo zerar -eram 2% em agosto. Outros 2% consideram a administração boa, ante 4% do levantamento anterior, e 6% a avaliam como regular, ante os 13% da pesquisa anterior. Do total de entrevistados, 1% não soube ou não respondeu, mesmo índice do último levantamento. Encomendada pela Eptv, afiliada Globo em Ribeirão, a pesquisa ouviu 756 eleitores entre os dias 11 e 14 de setembro e tem margem de erro de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada sob o número 08374/2016. EMPATE NA ELEIÇÃO Ainda conforme a pesquisa, a primeira realizada após o início da propaganda no rádio e na TV, a disputa eleitoral em Ribeirão Preto tem empate técnico na liderança. O vereador Ricardo Silva (PDT) aparece com 33% das intenções de voto, ante os 26% do deputado federal Duarte Nogueira (PSDB). Com a margem de erro, o pedetista pode ter de 29% a 37%, enquanto o tucano pode ter de 22% a 30%, o que configura empate técnico. A distância entre os dois candidatos, que era de 20 pontos percentuais no levantamento anterior, agora está em sete pontos. Ricardo tinha 39% conforme a pesquisa de 23 de agosto, ante os 19% de Nogueira. João Gandini (PSB) foi citado por 7% dos entrevistados. Já Alexandre Sousa (PT do B), Doutor Hermenegildo (PSOL) e Rodrigo Camargo (PTB) aparecem com 2%. Fábio Zan (Rede), Professor Edmur (PV) e Wagner Rodrigues (PC do B) têm 1%. Todos oscilaram dentro da margem de erro. Entre os entrevistados, 18% afirmaram que votarão em branco ou anularão. Outros 7% não souberam responder. ARARAQUARA Já a disputa eleitoral em Araraquara (a 273 km de São Paulo) mostra o ex-prefeito e ex-ministro Edinho Silva (PT) na liderança, com 46% das intenções de voto, segundo levantamento do Ibope divulgado nesta quinta-feira. Em segundo lugar aparece Edna Martins (PSDB), com 12%, seguida por Aluísio Boi (PMDB), com 10%, João Farias (PRB), com 5%, Nino Mengatti (PSB), com 4%, e Celio Peliciari (PSOL), com 2%. Do total de entrevistados, 15% disseram que votarão em branco ou anularão, enquanto 6% não sabem ou não responderam. A pesquisa, também encomendada pela Eptv, ouviu 504 eleitores entre os dias 11 e 14 de setembro, tem margem de erro de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, e foi registrada sob o número 05116/2016.