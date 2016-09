PM apreende 5 toneladas de maconha na zona sul de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) apreenderam cinco toneladas de maconha na Vila Carioca, zona sul de São Paulo, por volta das 20h desta quinta-feira (15). Dois homens foram presos. A droga apreendida estava em um caminhão parado na avenida Carioca. Os policiais militares desconfiaram e fizeram a abordagem aos suspeitos. Após vistoriar o caminhão, os PMs localizaram a droga escondida embaixo de uma carga de grãos. Segundo a Rota, o motorista confessou que trouxe a droga do Mato Grosso e estava no local esperando para entregar para uma pessoa. Com os suspeitos também foram apreendidos cincos celulares e R$ 1.137. A droga e os suspeitos foram levados à sede da Policia Federal.