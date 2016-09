Empire State vai abrir mirante para turistas assistirem ao nascer do sol

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A administração do Empire State Building, uma das principais atrações turísticas de Nova York (EUA), anunciou nesta semana um novo programa que deve aumentar o número de visitantes entre outubro e novembro. A partir do dia 1º de outubro, o observatório no 86º andar do prédio será aberto cerca de meia hora antes do nascer do sol, para que um grupo de visitantes veja os primeiros raios iluminarem a cidade. O lugar oferece uma vista de 360 graus para Nova York. A chamada Sunrise Experience será aberta a apenas cem pessoas por vez -cada um terá que pagar US$ 100 pelo ingresso; o acesso ao observatório durante o dia custa US$ 52 por pessoa. Também será possível, após o nascer do sol, descer até o lobby e tomar um café da manhã por US$ 25 no State Bar & Grill, que criou um cardápio batizado de "Empire State Building Sunrise Breakfast". Em um comunicado que anunciou a nova atração, o diretor do observatório, Jean-Yves Ghazi, brincou com a fama da cidade. "É uma oportunidade única de assistir à cidade que nunca dorme fazer a transição da noite para o dia." Os ingressos para a experiência, limitados, já estão à venda no site do Empire State. A princípio, a experiência só será realizada até o dia 20 de novembro.