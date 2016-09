Destaques da programação (de 17 a 23 de setembro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 17 HBO, 22h. MAGIC MIKE XXL Título original: Magic Mike XXL Produção: EUA, 2015 Direção: Gregory Jacobs Elenco: Channing Tatum, Joe Manganiello, Gabriel Iglesias, Matt Bomer, Elizabeth Banks Três anos se passaram desde que Mike abandonou sua carreira como stripper. O tempo também passou para seus amigos, que estão prontos para mudar de vida. Mas eles querem se aposentar em grande estilo, e para isso preparam uma última e excepcional apresentação. - DOMINGO, 18 Telecine Pipoca, 20h. VICTOR FRANKENSTEIN Título original: Victor Frankenstein Produção: EUA/Reino Unido, 2015 Direção: Paul McGuigan Elenco: James McAvoy, Daniel Radcliffe, Jessica Brown Findlay Ao visitar um circo, o cientista Victor Frankenstein encontra um jovem corcunda que trabalha lá como palhaço. Quando a bela Lorelei cai do trapézio, porém, o corcunda sem nome mostra seu valor e salva a vida da moça graças aos conhecimentos de anatomia que possui. - SEGUNDA, 19 Max Up, 21h. RENT - OS BOÊMIOS Título original: Rent Produção: EUA, 2005 Direção: Chris Columbus Elenco: Anthony Rapp, Adam Pascal, Rosario Dawson, Jesse L. Martin, Idina Menzel Roger, Mimi, Mark e Maureen formam um grupo de artistas boêmios em busca de um lugar no cenário cultural. Enquanto esperam o reconhecimento, eles enfrentam as dificuldades da pobreza, dos amores frustrados e da disseminação da Aids. Filme baseado na peça homônima, sucesso na Broadway nos anos 90. - TERÇA, 20 Canal Brasil, 22h. MULHERES NO PODER Produção: Brasil Direção: Gustavo Acioli Elenco: Dira Paes, Totia Meirelles, Stella Miranda, Elisa Lucinda, Paulo Tiefenthaler Maria Pilar é uma senadora corrupta que circula pelo Congresso pedindo favores, cobrando antigos aliados e costurando acordos em troca de vantagens. Até que, no decorrer do mandato, surge a chance de atuar em uma licitação. De olho na verba, ela entra em contato com a secretária-executiva Madalena, que também planeja se dar bem no negócio. - QUARTA, 21 TCM, 22h. GAROTAS SELVAGENS Título original: Wild Things Produção: EUA, 1998 Direção: John Mcnaughton Elenco: Bill Murray, Kevin Bacon, Matt Dillon, Neve Campbell, Denise Richards Em uma cidade costeira na Flórida, um professor é acusado de estuprar uma jovem rica. A notícia é recebida com surpresa pelos moradores do local, mas uma outra jovem, de origem humilde, entra na história e diz ter sido vítima do mesmo crime. Um detetive começa a investigar o caso, e logo descobre que a trama de mentiras não se limitar ao julgamento do caso. - QUINTA, 22 TNT, 18h33. ATÉ QUE A SORTE NOS SEPARE Produção: Brasil, 2012 Direção: Roberto Santucci Elenco: Leandro Hassum, Kiko Mascarenhas, Danielle Winits Tino é um pai de família comum que vê sua vida virar de ponta a cabeça após ganhar na loteria. Levando uma vida de ostentação ao lado da mulher, Jane, ele gasta todo o dinheiro em 15 anos. Ao se ver quebrado, Tino aceita a ajuda do vizinho Amauri, um consultor de finanças super burocrático e que vive seu próprio drama ao enfrentar uma crise no casamento. - SEXTA, 23 Telecine Touch, 22h. HOMENS, MULHERES E FILHOS Título original: Men, Women and Children Produção: EUA, 2014 Direção: Jason Reitman Elenco: Adam Sandler, Rosemarie DeWitt, Jennifer Garner O filme apresenta histórias de adultos, adolescentes e crianças que amam, se relacionam e compartilham tudo, sempre conectados pela internet. Há o casal que não tem intimidade, uma garota anoréxica e um adolescente que vive em num mundo de pornografia virtual.